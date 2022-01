Las posibles razones por las que Olga Moreno no firma el divorcio con Antonio David

En 'Ya son las ocho', Beatriz Cortázar ha explicado los posibles motivos por los que Olga no quiere firmar los papeles del divorcio. "Hay incógnitas de por qué ese divorcio no arranca. Existen las teorías de que si fueran marido y mujer ella tendría el privilegio legal de no tener que declarar. A mí según me explican si son hechos que suceden durante el matrimonio podría tener la misma situación, así que no creo que sea por eso", explica la colaboradora.