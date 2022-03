La 'pulla' de Gloria Camila sobre el concierto en homenaje a su madre que organiza Rocío Carrasco

En el plató de 'Ya son las ocho', Gloria Camila ha mandado un mensaje a las mujeres que vayan a acudir al evento: "Espero que las mujeres que vayan a estar presentes en ese concierto, de verdad no sean las mujeres que nos critican a otras mujeres en redes sociales", ha dicho la hija de Ortega Cano. "A este concierto pueden ir todo tipo de personas, habrá mujeres que no se comporten bien al igual que hombres que no se comporten bien y habrá mujeres que pueden estar de una parte y otras de la tuya, no generalicemos", ha comentado Alexia Rivas.