En su exclusiva para la revista Semana, Olga Moreno no ha tenido tapujos en hablar de David Flores y Lola . "Para mí lo primero son los niños y por ellos voy a hacer lo que sea, voy a hacer de tripas corazón. Ellos deben ver que nosotros nos llevamos bien y que la familia sigue unida y que no se va a romper", cuenta.

"¿Por qué se tienen que hablar de unos niños en una entrevista en la que se están hablando temas de adultos?", ha querido saber Isabel Rábago. "Isabel me he comido un documental de mi madre cuatro meses poniéndome de vuelta y media", le ha recordado Rocío Flores. "Hay que tener un pensamiento un poquito más objetivo a todos, no se puede tener una vara de medir tan diferente".