Rosa Benito carga contra Ana María Aldón: “Espero que sea valiente”

Ni un gesto de cariño ni una palabra, Ortega Cano y Ana María Aldón siguen haciendo el camino por separado . Ella continúa a lomos de un precioso caballo y parece no tener ninguna intención de hablar con la prensa. Una vez más, se ha mantenido firme en su decisión de no responder a las preguntas de los medios , se ha justificado con un “Estamos rezando el sin pecado” y ha continuado su camino.

Una actitud ante la que Rosa Benito se ha mostrado critica. No sabe cuál será la reacción de Ana María cuando le pregunten en el plató de ‘Viva la vida’ por su exclusiva, pero sí espera que la esposa del torero “Espero que sea valiente y que lo que hay en una revista…”. No es la primera vez que la diseñadora donde dice digo dice Diego y asegura que no era su intención enfrentarse con nadie.