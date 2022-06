Marta López reacciona a la elección de Carlos Alcaraz como imagen de Murcia: “Tenían que haber elegido a Merlos”

El tenista ha sorprendido al mundo entero luciendo cuerpazo sobre la arena y luciendo six pack con una tabla de surf en la mano. Sin embargo, la belleza de la joven promesa a quién le gusta que le sigan llamando Carlitos, no ha llamado para nada la atención de Marta López. Mientras que estaba viendo las paradisiacas imágenes del tenista, Marta ha recordado sus días de sol y playa con su exnovio Alfonso Merlos y ha sentido que debería ser él la imagen de tales lugares “Tenían que haber elegido a Merlos, él me enseñó Murcia”.