Rosa Benito demuestra las mentiras de Ana María Aldón: “Yo estaba allí y lo vi”

Rosa Benito, sobre la reacción de Ortega Cano: “Ese golpe rotundo lo tenía que haber dado en su casa”

Rosa Benito explica quién es Marina y que en la casa el torero es una más de la familia

Rosa María Aldón parece que no cuenta toda la verdad en las redes sociales

La reacción de Ortega Cano ante la aparente guerra que libran su hija y su mujer en los medios de comunicación, Rosa Benito ha puesto en duda que Ana María Aldón no sea feliz en su casa, le ha tirado de las orejas al maestro por haber hablado en público y ha desvelado alguna que otra mentira de la diseñadora.

Tras escuchar a Carmen Borrego decir en ‘Sálvame’ que Ana María Aldón estaba fatal, Rosa Benito ha aclarado que ella no vive en esa casa, pero que no se lo cree “Sé que ella está feliz en esa casa y no entiendo lo de Carmen Borrego si es verdad que ha hablado con ella…” y ha aclarado por qué Marina es tan importante en esa casa “Marina es la persona de confianza, que ya estaba en su día cuando doña Juana… Cuando muere doña Juana se queda con Paco y luego le cuida de la casa… Marina cuida de esa casa, de ese niño y de ese matrimonio… es de la familia”.

A Rosa le parece normal que José Ortega Cano está cansando de la situación que vive su familia pero no en la forma en la que ha pedido que paren “Ese golpe rotundo lo tenía que haber dado en su casa, que está harto y necesita es micrófono para decir “no puedo más”, pero en su casa… Es un hombre que está operado varias veces, es un hombre que está mal y que reconoce “esto me va a quitar la vida”.

Iván García tenía otra versión de los hechos “A mí lo que me cuentan es que Ortega llama la atención a Gloria y no a Ana María ni al entorno, pero al ver tan mal a Gloria, mete a todos en el saco” y Rosa no es capaz de entender que un inocente comentario de la hija del maestro ha causado toda esta situación, y no se ha mordido la lengua.