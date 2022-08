Un Whatsapp privado entre Marta López y Raquel Lozano confirma su relación con Omar Sánchez: “Sí, seguimos juntos”

Muy seria y asegurando que “hace tiempo que no quiero hablar con ellos del tema”, Marta López ha confirmado que no se lo habían corroborado los protagonistas, pero que ella estaba convencida de que el amor entre el Negro y Raquel Lozano era más que imposible: “Es una relación que nos hemos cargado entre todos antes de que empiece”. La colaboradora del Fresh estaba asegurando que la presión mediática había acabado con lo que podía haber sido una bonita historia de amor (“A mi ellos no me han contado nada, pero para mí creo que esto es imposible de que siga. Raquel está de los nervios todo el día, se están diciendo cosas muy feas de ella…”), cuando Miquel Valls le ha hecho una pregunta.