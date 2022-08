Suso Álvarez, sobre la gran discusión de Gloria Camila y Ana María Aldón: “Yo no vi en ningún momento a Ortega Cano”

Nos habló de miedo, de nervios, de tensión, de un posible robo, de la reacción de Gloria Camila, de un palo, pero Suso Álvarez no mencionó el nombre José Ortega Cano y había un motivo. El colaborador de televisión asegura que se han dicho muchas mentiras sobre lo que ocurrió en esa casa, la primera que fuera una discusión entre el matrimonio y la hija de Rocío Jurado porque él no vio al torero en ningún momento “Ortega Cano no estaba presente cuando yo entré en la casa”.