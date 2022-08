Los expertos niegan un posible contagio de viruela del mono por bailar en una discoteca: “Tiene que ser un contacto estrecho y mucho más continuado”

Un joven infectado por viruela del mono mostraba en el programa ‘Cuatro al día’ sus terribles lesiones en la cara y en el cuerpo, y explicaba cómo había detectado la enfermedad "Me dio un dolor en la entrepierna, me dio un poco de fiebre y comenzaron a aparecer la primeras lesiones” y cuál consideraba que fue el momento de su contagio “En una discoteca tuve contacto bailando con varias personas”. Un nuevo testimonio que reflejaría la posibilidad de que la viruela del mono se pudiera contagiar por contacto. Sin embargo, Manuel Viso, hematólogo, ha explicado que esa no sería su fuente de contagio “No, no, lo hemos recalcado varias veces tiene que ser un contacto estrecho y continuado”.