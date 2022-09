Martá López y Jorge Pérez analizan la relación de Agustín Etienne y Olga Moreno

Olga Moreno aseguraba que no está enamorada, pero ‘Ya es verano’ lanzaba la bomba. La ganadora de ‘Supervivientes’ podría haberse refugiado en los brazos de su representante y el de su exmarido y Rocío Flores. Todos aseguran que Olga Moreno es la actual pareja de Agustín Etienne.

¿Están Olga y Agustín juntos? Es la pregunta ante la que su amiga y su representado aseguran no tener respuesta “no lo sabemos” . Marta López tiene la sensación de que podría estar surgiendo algo entre ellos “A mí me da la impresión de que puede haber algo” , pero que sería algo incipiente porque ella ha pasado el verano con ellos y entre ellos notaba tensión sexual cero .

Sin embargo, cuando le ha preguntado a Olga Moreno, su reacción ha cambiado “Hace dos meses me lo desmintió rotundamente y hace unos dais se lo volví a preguntar y la respuesta fue “'de eso no voy a hablar'" .

Jorge Pérez, amigo y representado de Agustín Etienne no lo ve igual y nos ha asegurado que el representante es un ser hermético que no habla de su vida privada “Dicen que llevan dos meses juntos, si fuera verdad no hubieran sacado ya unas fotos… Si algo caracteriza a Agustín, hemos estado toda la mañana juntos entrenando, ayer toda la tarde en una reunión… Agustín Etienne es una persona hermética en el tema de sus relaciones”.