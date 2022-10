Rosa Benito desmiente a la revista Lecturas: “Estoy súper bien, no mentir más”

Según explica la revista, Rosa decidió contestar a las acusaciones de su sobrina Rocío Carrasco en el documental ‘En el nombre de Rocío’ insinuado que los documentos que mostró la hija de la Más Grande no era auténticos “ A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada) me dice que las facturas son falsas . Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano. ¿Y el sello de empresa dónde está? ¿Quién pagaba? ¿Ella, la Jurado o RTVE?” y Rocío ha tomado medidas legales.

Lejos de entrar en ningún tipo de polémica, Rosa Benito ha querido dejar claro que la publicación está mintiendo, que ella está “súper bien” y les pide que no mientan más “Hoy la revista Lecturas me da la portada y además miente diciendo “exclusiva” cuando es un refrito de lo que se está diciendo en televisión. No mentir más que así os va!!”. Al ritmo de la música del tema ‘Mentiras’ de Daniela Romo, Rosa Benito ha pedido a la publicación que no digan cosas que no son verdad porque ella está estupendamente.