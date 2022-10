Exclusiva | Al Bano niega conocer a Patricia Donoso: “Es una fábrica de mentiras”

Al Bano ha contestado en exclusiva a Patricia Donoso en ‘Ya es mediodía’. Ella asegura que estuvieron tres años juntos, que le dejó porque conoció a su marido, que no se le da nada mal el asunto y que es un caballero italiano, pero el cantante no sabe quién es la señora Donoso y va a tomar medidas legales contra ella .

José Ortega Cano estalló ante sus mentiras y Al Bano ha hecho más o menos lo mismo, pero en este caso, parece que el cantante no sabe ni quién es Patricia Donoso. Marina , la periodista que le ha comunicado a Al Bano que una señora llamada Patricia Donoso estaba hablando de su relación sentimental en España, nos ha contado en directo en el plató del Fresh que el cantante no sabía quién era la persona que respondía a ese nombre y que se mostró muy molesto “No puedo más con más mentiras de estas… Es una fábrica de mentiras, pasar tres años conmigo… Yo tengo familia e hijos, no sé quién es… ¿Cómo voy a estar con una mujer tres años y no la conozco?”.