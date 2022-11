Agustín Martínez, el abogado de La Manada, no entiende la nueva Ley de Irene Montero: “No alcanzo a entender cómo se salvaguarda el derecho de la mujer reduciendo las penas mínimas a los acusados”

Agustín Martínez, abogado de La Manada, le ha explicado a Verónica Dulanto que ejerciendo el legitimo derecho de su defendido se había solicitado la reducción de su condena según la nueva Ley, pero que no quería entrar a tratar casos concretos en su intervención. Eso sí, ha hablado sobre su percepción de la Ley ‘Solo sí es sí’ “Me parece una auténtica chapuza jurídica y me gustaría saber, en la mente de la señora Montero… en qué sentido se puede mejorar el derecho de las mujeres, que ella dice defender, disminuyendo el mínimo de las penas de los tipos penales. No alcanzo a entenderlo. No alcanzo a entender cuál puede ser el criterio para salvaguardar los derechos de las mujeres que se ven atacados disminuyendo las penas mínimas de los acusados, en algún caso las máximas y en algún caso despenalizando algún tipo de delito”, ha asegurado Agustín Martínez incrédulo ante las nuevas modificaciones de la ley.