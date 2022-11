William Levy reconoce a Alexia Rivas y tienen un primer encuentro “sorprendente”

Alexia Rivas desvela en directo el secreto del sexy vestido que eligió para conocer al actor cubano: ¿Llevaba o no ropa interior?

Alexia Rivas, muy nerviosa al tener a William Levy delante: “Me voy a hacer la recatada para que no se asuste”

Miguel Ángel Nicolás confirma que William Levy fue a la fiesta acompañado de una mujer morena

Tras meses de mensajitos correspondidos en Instagram y tras volver a la soltería, Alexia Rivas ha cumplido su sueño de conocer a William Levy en persona. La colaboradora del Fresh eligió un explosivo modelito para la ocasión y nos ha contado todos los detalles de un encuentro que asegura que fue “sorprendente”.

A Alexia le da igual que William haya optado por cambiar el color de su pelo y descubrió a un hombre que era mucho mejor en persona “No me importa que esté teñido, me pareció más simpático y más agradable de lo que me imaginaba”.

Por fin, Alexia Rivas y William Levy se han conocido en persona y ella ha calificado el encuentro de “sorprendente”. Alexia intentó no ponerse nerviosa y disimular, pero rápidamente se dio cuenta de que el actor no dejaba de mirarla “Me voy a hacer la recatada para que no se asuste, nos vamos a casar y todavía no nos conocemos en persona”.

“Es mucho más guapo en persona, esto merece la pena”, Alexia estaba emocionadísima y al tenerle delante no dudó en decirle que ella era la mujer que le escribía por redes sociales. El actor se acordaba del mensajito que le envió Alexia, de que le había respondido y no dudó en mostrarse muy atento con ella. Eso sí, cuando la reportera le preguntó cómo era ser uno de los hombres más guapos del mundo, él se mostró humilde y dijo que eso él no lo podía decir.

Alexia intentó estar el mayor tiempo posible al lado del actor protagonista de la serie ‘Café con aroma de mujer’ que emite Mediaset y al final consiguió que él fuera quien quisiese hacerse una foto con ella, pero no se la ha puesto de fondo de pantalla en el teléfono móvil “No soy friki fan, soy señora de Levy”.

Acabando con todo el misterio y la ilusión de Rivas, Miguel Ángel Nicolás ha contado en el plató que el motivo de la seriedad de Levy podía deberse a que estaba acompañado de una mujer en la fiesta posterior al evento.

Alexia Rivas desvela en directo el secreto de su vestido: ¿Llevaba o no ropa interior?