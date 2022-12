Marta López niega haber tendido una trampa a Jorge Pérez: “Nos tachan de haberlo montado”

Marta López se encuentra en el centro de la polémica por el comprometido vídeo de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Tras filtrarse que sus compañeros se vieron en su casa, hay quien la acusa de haber urdido una trama y la colaboradora se defiende: ni ha filtrado la noticia ni ha hecho ningún montaje. Además, aseguraba no saber qué pasó en el salón de su casa cuando sus amigos se quedaron a solas y preguntaba en directo a Alba: “¿Habéis hecho algo en mi casa que no lo sé? ¿Tengo que cambiar el sofá, la funda o algo?”

Hasta ahora, Marta López, Alba Carrillo y Jorge Pérez lo habían negado todo. Aseguraban que entre la modelo y el exguardia civil no hubo más que la complicidad que se vio en las polémicas imágenes grabadas en su fiesta de empresa.

Sin embargo, pronto se filtró que Jorge y Alba se habían visto a solas en casa de Marta, Jorge se quejó de haber sido víctima de una trampa y Alba Carrillo ha decidido contar la verdad. Sintiéndose atacada, deja claro que lo que pasó viene “de mucho tiempo atrás”, que no se había consumado pero que ahora la “tensión sexual” está “resuelta”.

“Nos tachan de haberlo montado”, se quejaba Marta insistiendo que no contó a nadie la visita de Jorge a su casa: “Es imposible saber de dónde viene porque, cuando lo contó Frigenti, ya lo sabía todo Telecinco”.

En ese punto, Marta López preguntaba a su amiga: “¿Habéis hecho algo en mi casa que no sé? ¿Tengo que cambiar el sofá, la funda o algo?” ; "Nada que no hayas hecho tú en ese sofá antes”, respondía Alba; “ya, pero es mío”, replicaba Marta.

La colaboradora quería dejar claro que este asunto ni le va ni le viene ni le incumbe y pedía que no se la culpase: “Ni se prestó mi casa para un picadero como están diciendo, Jorge iba a venir a mi casa a por Alba, se acopla en el sofá y no dije nada, les eché una pequeña charla y me fui porque son mayores”.