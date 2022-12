Alexia Rivas defiende a Alba Carrillo: "Le quedan cosas por contar, podría hundir a Jorge"

En una íntima entrevista que pudimos hacer con Alexia le preguntamos por este tema y nos contó que ella siente que esto está muy lejos de terminar: “A Alba todavía le quedan cosas por contar. Creo, no lo sé, pero creo que le quedan cosas por contar. Y que si se pusiera… Ha sido muy señora, porque si hubiera contado desde el principio la verdad le hubiera hundido y no lo ha hecho. Le ha protegido un montón, y creo que Jorge tendría que sentarse y decir, ‘Mira, me he equivocado, no he sabido gestionarlo’”, dice Alexia aclarando que “Lo digo yo que he vivido un escándalo”.