Alba Carrillo pide que Jorge Pérez vuelva al Fresh: “Hay cosas que me han dolido, pero no le guardo ningún rencor”

En su regreso a la mesa del Fresh, lugar en el que lleva casi 5 años trabajando, Alba Carrillo ha dejado claro que ella no iba a dar publicidad a nadie y que a partir de ahora iba a diferenciar entre amigos y compañeros de trabajo, pero también ha dejado claro que Jorge Pérez tiene que trabajar y que ella no le guarda ningún tipo de rencor .

Sí, una vez más, Alba Carrillo ha vuelto a dejar a todo el mundo sin palabras. Ha comenzado su vuelta a los platós tras una noche loca y 30 días de ausencia, diciéndole a Joaquín Prat todo lo que le había molestado y ha terminado su intervención pidiendo que Jorge Pérez, con quién mantuvo una noche de amor el pasado mes de diciembre, regrese a su puesto de trabajo “Ojalá que vuelva Jorge, tiene que trabajar, hay cosas que me han dolido, pero no le guardo ningún rencor. Si no tiene que coincidir conmigo, que no coincida, pero tenemos que seguir sacando el Fresh adelante, nosotros somos Fresh”.