Alba Carrillo desvela lo que no se contó de las memorias del príncipe Harry: "Carlos sufrió bullying y se aferraba a un osito"

El 2023 ha comenzado fuertecito y si no que se lo digan a la Casa Real Británica, que ha tenido que lidiar con las memorias del Príncipe Harry. Así es, el marido de Meghan Markle se ha quedado a gusto rajando de lo lindo sobre todo lo que rodea a su familia sanguínea.

Tras la muerte de la reina Isabel II , Carlos ha pasado a un plano de mayor relevancia tras ser el legítimo heredero de la corona británica, pero como bien sabemos, las cosas no andan nada bien con uno de sus hijos, Harry.

Por ello, Alba Carrillo no ha podido resistirse ante semejante bombazo y ya ha comenzado a leerse la memorias del hijo del rey con un cometido: contarnos todos los detalles que pasan desapercibidos dentro de esas páginas repletas de misterios.

Dicho y hecho, la colaboradora nos ha desvelado con detalle todas esas anécdotas curiosas que Harry ha relatado dentro de sus memorias . " Su abuela mandaba en poner las copas con cinta métrica... Yo no podría ser de la realeza, está claro ".

No te pierdas absolutamente nada de lo que nos ha relatado Alba en su último episodio de 'No me tires del Carrillo', que se ha convertido en nuestro nuevo audiolibro favorito.