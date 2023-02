Kiko Rivera se imagina haciendo un beef a su madre con Bizarrap: “Se escuchan los gritos desde Gran Vía”

“Kikictus Rivera”, ha bromeado el cantante sobre su estado de salud y nos ha relatado cómo se sintió al sufrir el infarto cerebral. Kiko se despertó con medio cuerpo dormido, pero pensó que durmiendo otro poco se le iba a pasar “un amigo me vio raro y me fui al médico, me cogí la moto, perdón, y me dijo que tenía una faringitis… Mi cuñada, que trabaja en el hospital, me vio en una videollamada y me dijo ‘vente para el hospital que tienes una parálisis facial”.