Alba Carrillo carga contra Isabel Preysler: “Este te ha salido contestón”

Patricia intentó hacer creer que no sabía que su marido tenía un affaire con Isabel Preysler , pero en la carta que le escribió a Isabel, Patricia le pedía a la Reina de corazones que le dejara a su marido acudir a la celebración de su 50 Aniversario en Nueva York y que no se fiara de él porque era la 20 o 30 en su lista de infidelidades.

Tras conocer la noticia, en el plató del Fresh se ha abierto un debate sobre la condición de señora de ambas y se han preguntado ¿Qué es ser señora? ¿Aguantar las infidelidades de tu marido y no decir nada?

Juanma Fernández ha tenido la sensación de que Isabel estaba actuando de forma sibilina una vez más y no paraba de filtrar información, y Alba Carrillo ha ido mucho más allá: “¿Ella quién es? Mario es un Premio Nobel que se le está poniendo rebeldón. Tía, no has estado con un tonto peras, estás con un literato y se está poniendo rebeldón. Igual los otros, o ha sido sibilina y los han amenazado por detrás, pero este te ha salido contestón. Tú vendes que eres una señora, nada más”.