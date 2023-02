Joaquín Prat, sin palabras al escuchar las dramáticas consecuencias que una operación de aumento de pecho tuvo para Elena: "No sé qué decir"

“En 2007 me hago un aumento de pecho porque tenía complejo. En 2009 se me descuelga una prótesis y se me cose por dentro. En la clínica del doctor Miguel Saldaña me dicen que es una cicatriz interior y que con el tiempo irá desapareciendo”, ha relatado. Pero no fue así, por lo que el doctor le dijo que tenía “un dolor neuropático en las raíces nerviosas” que le impedía hacer cualquier movimiento.