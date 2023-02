Ponemos cara al presunto estafador de famosos: Miguel Vilas fue una de sus primeras víctimas

Los vecinos del pueblo no ponen muy buena cara cuando les preguntamos por él y su madre que vive a escasos metros, nos ha confirmado que hace muchos años que su hijo decidió tener una vida incompatible con la que ellos llevaban y que aunque no está de acuerdo, lo único que puede hacer es respetar la vida que él ha elegido. A casa de la madre han llegado numerosas demandas.

A Miguel le dijeron que no se fiara, pero el supuesto representante le dijo que podía preguntar a concursantes de otras ediciones sobre su experiencia con él. Miguel lo hizo y le dijeron que todo había ido bien, no sabían que en unos años ellos también iban a ser sus ganchos y víctimas.

“Hago el primer bolo y le pido el dinero por adelantado porque no me fio ni un pelo, y todo va bien. Luego hago el segundo bolo y comienzo a sospechar”, ha asegurado Miguel quien vio como en lugar de hacer un bolo, le pedía que llegara a hacer hasta tres en la misma noche. Respecto al momento en el que se dio cuenta de que algo no iba bien, asegura “Me doy cuenta de que me está estafando porque me mandaba grabar vídeos para discotecas en las que no llegaba a producirse el bolo”.