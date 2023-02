Se investiga la participación de una tercera persona en el secuestro de la concejala de Maracena: el novio de la alcaldesa habló con alguien más

El concejal del PSOE, sobre la actuación del novio de la edil: “Se llama cruce de cables por algo”

El concejal de urbanismo, sobre la relación de la concejala y la alcaldesa: “Había una tensión real”

El abogado de la pareja de la alcaldesa de Maracena, sobre el secuestro: "Si los hechos estuvieran tan claros, cuando fue detenido hubiese sido puesto a disposición judicial"

Con el secuestrador en prisión provisional y su novia, la alcaldesa de Maracena (Granada) asegurando que su pareja podía haber tergiversado alguna de sus conversaciones debido al estado de salud mental en la que se encontraba, la Guardia Civil investiga la participación de una tercera persona en el secuestro de la concejala del PSOE y el concejal de urbanismo habla de “Tensión real” entre ambas mujeres.

En directo desde el Ayuntamiento de Maracena en Granada, Fabiola Etayo ha hablado con Antonio García Leiva, concejal de urbanismo del PSOE y compañeros de Berta Linares y la concejala secuestrada por el novio de la misma.

Respecto a las declaraciones de la alcaldesa sobre la posible tergiversación de la conversación, lo ha visto complicado “Una persona normal no podría llevar a tergiversar algo así…” Y ha asegurado que no suelen tratar ciertos temas con sus familias “Tenemos la costumbre de no hablar de ciertos temas”.

“¿Qué pasó por la cabeza de este hombre?”, se pregunta el socialista en un momento en el que la Guardia Civil no descarta una nueva detención porque se cree que estuvo hablando con alguien y que podía haber contado con participación en el secuestro “La alcaldesa ya ha hablado con la Guardia Civil… Yo no puedo entrar en cosas en las que no he estado y porque está la investigación abierta”

¿Es cierto que la concejala iba a pedir una auditoria? ¿Quería la concejala el puesto de la alcaldesa? Son algunas de las preguntas que le ha formulado Joaquín Prat y ante las que el concejal ha confirmado que la relación era cordial, pero tensa “Se llama cruce de cables por algo… Antes había una tensión real, pero no una tensión personal, la relación era cordial… La concejala había presionado con que no estaba en las listas, que había expedientes que sacaría, que había estado en urbanismo… Pero nuestra actuación era intachable y no se la tomó en cuenta”.