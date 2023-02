Joaquín Prat cierra ‘Ya es mediodía’ con un mensaje de amor: “No podía vivir sin ella, yo lo pongo en presente”

“Yo no sé si he estado enamorado alguna vez”, fue la frase que emitió Bertín Osborne durante una entrevista muy personal con Paz Padilla y que se ha sacado por completo de contexto. Fabiola, su última pareja, no dudaba en mostrar públicamente su malestar y dejar claro que ella sí le había querido muchísimo “Si él no ha estado enamorado, yo sí”. Además, explicaba que le dolía escuchar algo así por los dos hijos que tienen en común más que por ella, que también.