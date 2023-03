Joaquín Prat, al abogado de dos mujeres que dice que denunciará a quien les llame “racistas”: “Aquí tienes al primero”

Adriana y Adrián fueron increpados por dos mujeres ebrias una noche en Alicante , que no dejaron de insultarles por no ser españole s. Además, habrían agredido presuntamente a la pareja, como recogen las imágenes que Adriana grabó en ese momento.

“Me he quedado en blanco. Creo que el vídeo no deja lugar a dudas, nosotros estamos tratando en todo momento de evitar el conflicto. Cuando yo saco el móvil [para grabar], ellas están con el bucle de ‘eres machupichu’ y ‘eres una mierda’. Se han venido a más ellas mismas al ver que no me provocaban”, ha contado Adriana.