Muere una adolescente de 16 años alérgica a la leche tras tomarse un café: "Las cápsulas estaban contaminadas y no llevaba la adrenalina"

"Ella se habría tomado un café solo, no con leche, pero en esa cápsula habría restos de la proteína de la leche, que es a lo que ella es alérgica. La chica no llevaba la adrenalina encima y en el hospital ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida", ha contado la reportera de 'Ya es mediodía' después de hablar con vecinos de la zona.