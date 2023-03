La madre del niño de 12 años fallecido en un accidente de tráfico en Zamora después de que su padre se fugara: “Él dice que nunca le abandonaría”

También ha explicado que cuando la familia le ha preguntado a su sobrino, el chico de 17 años que viajaba con ellos, lo que ocurrió, él asegura que no se acuerda: “Está muy mal, está en estado de shock porque es él el que atendió a mi hijo. No se acuerda, solo se acuerda de que el niño estaba allí. No nos dice nada más”.