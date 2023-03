El empresario del restaurante en el que actúa Rafael Amargo en Alicante: “No trabaja aquí, reserva la sala para sus seguidores”

Fabiola Etayo se ha desplazado hasta el restaurante italiano de Alicante en el que Rafael Amargo actúa cada jueves y en el que tenía que haber actuado ayer de no ser detenido. Según Carlo, el propietario del establecimiento, la policía le ha comunicado que procedieron a su detención antes de llegar al restaurante para no interferir en su negocio y afectar a la reputación del establecimiento.

El propietario ha querido dejar claro que el bailarín acusado por segunda vez de tráfico de drogas no está contratado ni trabaja para él, sino que es el propio bailarín el que reserva una sala para sus seguidores y actúa de forma libre “ Rafael Amargo no trabaja para el restaurante , él había contratado la sala para unas 40 o 50 personas, nos dijo que traía a sus seguidores para comer… Aquí ha actuado tres o cuatro veces en total…”.

Y ha asegurado que ellos no se llevan ninguna comisión de su actuación “No, él traía aquí su gente, su club de seguidores que tiene… A nosotros nos encantaba porque es cultura española, cosa que no he visto en mi vida, algo espectacular… A nosotros nos pagaban la comida de la gente que venía, lo demás no sé”.