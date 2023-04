Alexia Rivas, sobre el certificado de adopción de Ana Obregón a su nieta: “Dice que ella aporta el semen del padre, pero no se da el nombre”

Respecto al contenido del documento en inglés, Rivas asegura que la niña quedaría registrada como “Ana Lequio Obregón no aparece el Sandra por ningún lado y no especifican si Lequio es nombre o apellido”. Además, ha explicado que en el documento aparece el nombre completo de la madre gestante, pero no se menciona el nombre del padre “Dice que Ana Victoria García Obregón aporta el semen del padre, pero no se da el nombre, es una persona anónima”.