“ Siempre me hacéis estas putadas ”, ha afirmado un Joaquín tímido al comprobar que estaban a punto de cantarle el cumpleaños feliz. Miguel Ángel Nicolás le ha advertido de que no tenía escapatoria “El otro día me la metiste a mí y hoy te la meto” y ha dado paso un cariñoso y divertido vídeo que el equipo había preparado para él

“Dar gracias a la vida por poder celebrar estos 48 años rodeado de la gente a la que quiero, trabajando y que la salud me respete”, estaba asegurando Prat cuando Miguel Ángel Nicolás ha dado paso a una nueva sorpresa: la llamada de su gran amigo Víctor. “¡Coño! el notario. Es uno de mis grandes amigos, ¿Qué pasa Viti? Me sorprende que te hayan liado… ¿Luce el sol en Mallorca? ”.

En ese momento, Joaquín se ha temido que su madre estuviera a punto de aparecer “No me digas que va entrar mi madre aquí por plató, me están entrando unos calores…”. Una enorme tarta le ha despistado “Este es el día que se casaron mis padres, aquí en España no existía el divorcio… Yo he estado en las dos bodas de mis padres, fui un penalti”, pero su presentimiento era cierto.