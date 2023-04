Una mujer muere de cáncer de pulmón tras acudir 26 veces a urgencias y que le diagnosticaran una simple lumbalgia

A la fallecida de 56 años le detectaron un cáncer de pulmón , pero se lo detectaron en la autopsia. Antes de fallecer había acudido hasta en 26 ocasiones al médico y al servicio de urgencias en busca de una solución a sus fuertes dolores, pero no le realizaron las pruebas necesarias y le aseguraron que lo único que tenía era una lumbalgia.

Iván Mosquera, hijo de la fallecida, ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ y nos ha asegurado que por lo menos su madre se merecía un trato digno, algo que no recibió en ningún momento. Tras acudir muchas veces al servicio de urgencias “Le pedí que por favor le hicieran más pruebas y un análisis de sangre, en la placa salió que le faltaba el disco intervertebral y que de ahí le venía el dolor ‘No os preocupéis, le falta un disco intervertebral y de esto no se muere’”.