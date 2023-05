Un vecino de Belmez (Córdoba) destroza un centro de salud tras denegarle una ambulancia: “Cada vez es más duro ser médico”

Tras conocer el duro testimonio de Valentina Morell, una doctora agredida en la urgencia del hospital Cínico de Málaga por un hombre que no quería ser atendido por una mujer, hemos conocido la última hora de una nueva agresión a un centro de salud. Un hombre que acudía con un machete y un martillo y destrozaba el centro de salud de Belmez en Córdoba .

Según ha explicado, el paciente acudió a la urgencia de su hospital cuando no es su hospital de referencia y ya entró tirando la tarjeta a la persona que le recogía los datos. Luego entró en un circuito en el que una enfermera le hizo una primera valoración y se negó a ser atendido. “Una vez que estaba en la consulta y no le gusta el diagnóstico que le dan, decide que quiere que le vea un hombre… Como esta persona yo ya la conocía de otras ocasiones que había venido, le advertí a la compañera de que no le atendiera sola y de que dejaran la puerta abierta”.