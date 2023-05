Tachan de racista a Ana Guerra en las redes sociales: “¿Era necesario decir la nacionalidad del ladrón?”

“Este día mientras me sacaba estas fotos un marroquí robó mi bolso y mientras se lo metía en su mochila Víctor Elías se lo pidió amablemente (con cara de mala leche) y me lo devolvió. Así que, gracias, cariño por las fotos y el bolso”, fueron las palabras que la cantante publicó en las redes sociales y contra la que le han caído una buena lluvia de criticas por hacer referencia a la nacionalidad del ladrón.

La cantante no dudó en modificar el texto rápidamente y ante la polémica despertada, ha querido pedir perdón y dejar claro que ella no es racista y que su intención no era ofender a nadie “No soy una persona racista, siento mucho si pude ofender a alguien, nada más lejos de mi intención que promover algo como el racismo. Tengo la filosofía de que el mundo es de todos y para todos”.