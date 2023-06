El equipo de ‘Ya es mediodía’ sufre el ataque de los mosquitos de Moncofa en Castellón: “Hemos pasado un mal rato”

No ha podido ni hacer recuento de cuántas picaduras tiene en su espalda, José Luis, un vecino de Moncofa , que ha visto como los mosquitos le volvían a acribillar mientras intentaba pasar un ratito pescando en el espigón. Una sensación que también han vivido en primera persona Estefanía Ruiz y el cámara de ‘Ya es mediodía’.

Es un tema que preocupa mucho a los vecinos y veraneantes de la zona de Burriana y Moncofa en Castellón “menos mal que yo no soy alérgico porque sino no sé qué habría pasado”. José Luis quiere que las autoridades se den cuenta de que tienen que hacer algo “ a esto hay que darle una solución ”.

La Diputación asegura que ya ha fumigado, pero José Luis no está de acuerdo “Me gustaría que me dijeran qué tipo de fumigación hace y si seleccionan los pueblos… antes fumigaban con una furgoneta antes de que salieran las larvas y los mosquitos comenzaran a funcionar… en pocos años, que si no puedes echar esto porque matas esto y lo otro…”.