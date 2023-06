Alexia Rivas carga contra Adara y habla de amor con Bosco, al volver de 'Supervivientes 2023': “Se creía que iba a bajar al barro”

Como era de esperar, el paso de Alexia Rivas por los Cayos no iba a dejar indiferente a nadie y sin comerlo ni beberlo se ha convertido en enemiga de Alma Bollo y la gran favorita de la edición, Adara Molinero. Parece que a Adara no le sentó nada bien que le dijeran públicamente que no era la que menos hacía en la isla y se lanzó a por la colaboradora del Fresh.

Alexia ha querido dejar claro que las cosas se pueden decir de muchas maneras, que ella dijo lo que pensaba con mucha educación y que Adara “ no sabe dialogar y lo que hace es atacar intentando humillar , intentado burlarse… S i creía que yo me iba a bajar al barro, estaba muy equivocada , yo sé muy bien quién soy y dónde estoy”. Y es que Alexia tiene claro que “lo que hizo dice mucho más de ella que de mí”.

Cuando le han hablado de amor y de Bosco, la colaboradora ha dejado claro que “Yo quiero emparentarme con la persona de la que me enamore” y que con Bosco ha mantenido una relación muy especial porque podría ser uno más de su grupo de amigos, pero que todavía es muy pronto “son cinco días y he vivido con naturalidad, si un chico me cae bien estoy con él, pero no significa que vayamos a ser novios”.