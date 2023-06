Joaquín Prat no tendría problemas con que su pareja tenga un juguetito sexual, pero tiene una duda: “¿Por qué hay tan pocos juguetes masculinos?”

Podría asustar el titular “ las mujeres vibramos solas ”, pero… ¿Es cierto que cada vez son más los hombres celosos del famoso juguetito sexual? ¿Rompe tantas parejas cómo dicen? Los datos comienzan a asustar en el Fresh hemos abierto un nuevo melón. Para responder a todas estas preguntas, Joaquín Prat , que ha confesado abiertamente que él no tendría ningún problema si su pareja decide utilizar dicho juguetito, ha conectado con la sexóloga Esperanza Gil .

La experta en temas sexuales ha querido aclarar que los juguetes sexuales no son sustitutos “en lugar de” sino más bien complementos “además de”. Nos ha querido mostrar que la tecnología está ahí para cuando la queramos utilizar, pero que nunca podría llegar a sustituir el cariño de una persona. Más bien no los ha mostrado como un complemento estupendo en pareja “ tú eres la copilota y tu pareja es Carlos Sainz y le vas guiando ”. Incluso, lo ha planteado como un tercero para hacer un trío estupendo.

Al escuchar a la sexóloga, Joaquín Prat ha querido saber por qué había tanta variedad para las mujeres y una gama muy pequeña de opciones para los hombres, pero ella le ha dicho que no era así porque existen muchos juguetes masculinos y la mayoría no tienen género “La gran mayoría de juguetes no tienen género”.