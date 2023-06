Alba Silva, sobre su primer aniversario de boda con Sergio Rico: “Esperamos que el año que viene lo podamos celebrar como Dios manda”

Una decisión que la familia no lo interpreta como un empeoramiento ni como un paso atrás, los médicos le están realizando pruebas y sin sedación su cuerpo está más alterado , y no es aconsejable para realizarle determinadas pruebas.

A la salida del hospital y tras haber pasado un durísimo día de aniversario “No me hagas llorar, que no estoy yo en mi mejor momento… Sensible, sensible”, Alba Silva volvía a responder a las preguntas de la prensa con gran educación y sin perder la esperanza “Esperamos que el año que viene lo podamos celebrar como Dios manda”.