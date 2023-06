Decepción en el duelo estilístico de Rania de Jordania y la reina Letizia: la complicidad entre ambas deja en un segundo plano sus vestidos

Felipe VI y la reina Letizia ha recibido en palacio a los reyes Abdalá y Rania de Jordania , y todas las miradas estaban puestas en el estilismo de dos reinas admiradas por su elegancia y que siempre se han inspirado la una en la otra. Sin embargo, la complicidad entre ambas y el bolso de Rania han dejado en un segundo plano los looks que ha elegido para la ocasión.

La última vez que Abdalá y Rania de Jordania visitaron España fue en 2015 y la expectación por verla junto a nuestra reina era máxima ya que durante la boda de su primogénito la fotografía no fue posible.

Todo el mundo estaba deseando verlas juntas y comprobar qué outfit habían elegido para verse, pero su complicidad, cariño y cordialidad ha ganado la batalla a sus vestidos. No sabemos si a propósito o no, pero los vestidos elegidos por ambas reinas, un vestido negro con encaje granate, en el caso de Rania y un vestido midi con estampado floral en el de Letizia, no han causado la sensación que se esperaba, según ha comentado Miguel Ángel Nicolás.