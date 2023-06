El cariñoso mensaje de Joaquín Prat al hijo de la ventrílocua Mari Carmen: “Ya está mi jefe esperando a tu jefa en el cielo”

El hijo de la humorista, ha querido recordar lo que la gente quería a su madre y a su vecino y amigo Joaquín Prat “muy querida como el padre de Joaquín, que era su amigo”. Al escucharle, los ojos del presentador se han llenado de emoción y no ha dudado en decirle públicamente lo que él pensaba de su madre “Era una mujer graciosa, generosa, hospitalaria… Me trae muchísimos recuerdos… Hacía muchísimos años que no nos veíamos. Me trae grandísimos recuerdos, descanse en paz, seguro que en el cielo la reciben con los brazos abiertos. A ella y a su arte”.