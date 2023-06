El nuevo objetivo de Alexia Rivas este verano: "Si me lo encuentro en Ibiza me derrito"

El verano ya está aquí, el verano ya llegó y Alexia Rivas ha caído rendida, como media España, ante la foto que ha dado el pistolezado de salida a la estación más calurosa del año. La ciencia no le incluye en la lista de los más guapos, pero en el Fresh le ponemos casi, casi a la cabeza y hacemos zoom en esta maravillosa foto de Miguel Ángel Silvestre .

Alexia Rivas no ha escondido cuál sería su reacción si este fin de semana se encontrara en las playas de Ibiza al guapísimo actor, Miguel Ángel Silvestre “yo me derrito” y es que no es para menos. Miguel Ángel ha dado “el pistoletazo” y nunca mejor dicho, al verano con una sensual foto en ropa interior durmiendo la siesta en la cubierta de un barco en aguas del mar Mediterráneo.