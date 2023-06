La emoción de un churrero argentino al enterarse de que Messi le ha hecho un pedido: "Vio a Antonella y se derrumbó”

Que Leo Messi se coma unos churros en familia no tendría motivo para convertirse en noticia, pero su último pedido de churros en Rosario (Argentina) dónde está de vacaciones con toda su familia, se ha convertido en la noticia estrella de los medios digitales del país. Y es que el repartidor jamás podría imaginar que tras aquella puerta estaba Antonella Rocuzzo y Leo Messi.

Locura en Argentina, el último pedido de churros de Leo Messi se ha convertido en titular. Sí, según nos ha contado Ricardo Reyes, periodista deportivo, en la mesa del Fresh. Leo hizo una llamada telefónica a un establecimiento que lleva churros a domicilio, pero la empresa no recibe llamadas y le escribió por WhatsApp para decirle que solo aceptaban pedido por esa vía .

El futbolista o su esposa, no sabemos muy bien quién escribía hizo el pedido y les dio una dirección. El repartidor no tenía ni idea de a dónde iba y cuando se abrió la puerta de esa casa en Rosario (Argentina), el hombre se desplomó. No solo tenía a Antonela Rocuzzo delante, sino que por detrás pasaba Leo Messi y uno de sus hijos.