Victoria Federica cambia de actitud y responde a las preguntas de la prensa: “Bien, súper bien”

Tras hacer un viaje relámpago desde Ginebra a Ibiza, pasando por Montecarlo, Victoria Federica regresaba a Madrid dónde le esperaban los medios de comunicación. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar nos tiene acostumbrados a un semblante serio y a no contestar a ninguna de las preguntas de la prensa, pero en esta ocasión no ha sido así.

En el plató del Fresh, Pelayo Díaz, con quién ha compartido unos días de trabajo en Montecarlo, nos ha dibujado a una Victoria Federica que le ha sorprendido en positivo y a quién el mismo había aconsejado cambiar su actitud ante la prensa: “me sorprendió muchísimo, comimos juntos, cenamos juntos estuvimos en la fiesta… me sorprendió para bien. Tenía la imagen de que era una persona muy seria, pero es una persona muy tímida y le da miedo comenzar una conversación… Muy profesional, no la vi con nada de superioridad… le aconsejé que tratara de comunicarse más con la prensa, que no pensara tanto en la vergüenza que le da y contestar con cuatro palabras para no parecer borde”.