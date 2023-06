El joven de Zaragoza atacado por sus vecinos rumanos se toma la justicia por su mano y sale a la calle con una catana: “Os corto el cuello”

Hace tan solo 5 días, Carlos y su pareja, mostraban en directo en ‘Ya es mediodía’ desde Zaragoza, los golpes que habían recibido sin justificación y sin motivo por parte de unos vecinos de origen rumano, y denunciaban que habían intentado quitarles a su bebé de meses del carrito. Asegurando que las autoridades no estaban haciendo nada y que no les habían dejado denunciar los hechos, advertía “Si vosotros no poneis un tipo de solución, lo tendré que hacer yo”.