Alexia Rivas pone en duda el amor de Pablo Urdangarin por Johanna Zott: “Hace un mes aseguraba que no estaba enamorado”

Cariñoso, dulce, protector, educado, tierno… son muchísimos los adjetivos que describen el precioso reencuentro de Pablo Urdangarin con su amada Johanna Zott , pero según Alexia Rivas, no es oro todo lo que reluce y el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin no estaría tan enamorado como parece.

La colaboradora del Fresh tiene contacto directo con fuentes muy cercanas de Pablo y después de afirmar un “Pienso que es maravilloso y me muero de la envidia”, nos ha contado que podría no ser amor del bueno “hace un mes o mes y medio le restaba importancia a la relación, decía que era su amiga de la infancia, que no estaba enamorado…”.