Un joven denuncia discriminación por su peso en un parque acuático: “Me dijo delante de todo el mundo ‘¿Tú no te has visto?”

“Voy con mi pareja a pasar un día en un parque, pasármelo bien, tirarme en los toboganes… una empleada me ha ofendido muchísimo, con su forma de mirarme y decirme que no podía tirarme porque pesaba 10 kilos. No me han avisado de que no me podía tirar, no me han avisado al entrar al parque y no me devuelven el dinero”, con estas palabras y cara descompuesta denunciaba el joven en redes sociales el bochorno y la humillación sufrida druante su visita a un parque acuatico.