Froilán, sorprendido en el Barrio Rojo de Ámsterdam celebrando su 25 cumpleaños

La prensa estaba convencida de que un año más, Froilán celebraría su cumpleaños en Ibiza o en la ciudad de Marbella que tanto le gusta, pero no. El hijo de la infanta Elena ha querido celebrar su 25 cumpleaños de una forma muy distinta y ha viajado, según Ángela Portero, con cuatro o cinco amigos de la universidad a Ámsterdam “Han ido cuatro o cinco, se planea desde hace tiempo. Son amigos de la universidad, gente que no veía desde que fue a Abu Dabi, no todos viven en Madrid y ese el punto de encuentro ”.

“Se fue allí con un grupo de amigos, todos chicos, Belén Perea no les acompañó. No sabemos si estuvo allí hasta el día de su cumpleaños, pero el viernes sí estaba allí… Estuvo allí hace tiempo”, ha asegurado el periodista que se ha sorprendido porque Froilán no llevaba la clásica gorra que usa cuando quiere pasar desapercibido “Estaría más relajada porque pensaría que no le iban a reconocer”.