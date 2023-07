Exclusiva | El hermano de la joven fallecida tras caer de una moto de agua: “Ha dejado a un niño de 16 años y a una familia destrozada”

La familia pide justicia y aseguran conocer los detalles de la investigación por la prensa

El conductor de la moto de agua ha dado positivo en alcohol y sustancias psicotrópicas por lo que podría ser acusado de homicidio

Málaga, en riesgo extremo y toda Andalucía en alerta este miércoles por más de 40 ºC

Tras confirmarse que el hombre que conducía la moto de agua en la que Marina de 32 años perdió su vida en Málaga, había consumido alcohol y sustancias psicotrópicas, Jaime, el hermano de la víctima ha hablado en exclusiva con ‘Ya es mediodía’ y Miguel Prados-Osuna, abogado de la víctima nos ha dado los detalles de la investigación.

“Ese chaval de la moto lo va a pagar. Si se ha cometido un delito que se pague”, la familia de Marina reclama que se haga justicia “No queremos nada, queremos que se haga justicia”. La familia está destrozada y pide que se hagan todas las investigaciones necesarias “ha dejado a un niño de 16 años y a una familia destrozada. A mi niña no me la van a devolver jamás. Nos han roto porque me han quitado a mi hermana, mi niña, mi ángel. Ahora mismo estamos destrozados”.

Mientras se lleva a cabo la investigación y asegurando conocer el positivo en alcohol y drogas del conductor por los medios de comunicación, Miguel Prados-Osuna, abogado de la víctima, ha hablado con Estefanía Ruiz y nos ha explicado que no existe una legislación concreta para este tipo de accidentes “En este tipo de accidentes no hay una regulación exhaustiva como puede haber en un accidente de tráfico. Se puede hacer un control si se ve a una persona con movimientos oscilantes, pero controles como tal, no se hacen”

Han podido hablar con el conductor de la moto “No quiere que se den sus datos, únicamente lo que se conoce a través de la prensa… Estaban navegando, una de las pasajeras de la moto se percató de que Marina no estaba en la moto, avisó al conductor, que tampoco se había percatado, miraron hacía atrás y vieron el cuerpo de Marina en el agua. No sabemos si murió en el mar o en el hospital”.