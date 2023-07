Habla uno de los afectados por el caos de trenes desde Valencia: "Sentí mucha impotencia"

13.000 pasajeros se vieron afectados por la incidencia que impidió que los trenes viajaran desde Valencia en plena jornada electoral. Muchos de ellos no pudieron votar y Carlos, uno de ellos, nos contaba qué sucedió en 'Ya es mediodía': fue un tanto caótico, le supuso impotencia, pero destacaba que todo el mundo mantuvo la calma.

Carlos tenía previsto viajar por la tarde pero se enteró cuando aún estaba en la playa de que había "un problema grave" con los trenes: "Me fui corriendo". Quería valorar cómo llegar a su destino en otro medio de transporte, ya fuera un autobús o un coche compartido, sin embargo, se encontró con que los trenes no salían y no había previsiones: "Solo se comunicaba que por causas meteorológicas graves".