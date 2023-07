Marta López, víctima de una agresión verbal machista en un supermercado de Benidorm: “Es lo peor que me ha pasado, iba con cinco niños y el pequeño no paraba de llorar”

Sin ningún control y al ver que la conductora del vehículo que tenía delante era una persona pública, le conductor comenzó a insultarla, faltarle al respecto y a cuestionar su profesión “Lo grabó mi hijo, se asustó, el pequeño no dejaba de llorar… Quitaros de aquí que los de la tele tenéis el sida y me vais a pegar algo, las mujeres no sabéis conducir… Inhumano, no me encaré con él, me baje del coche porque no podía mover mi coche y temía que se acercara al mío… Hija de tal…, zorra, el niño no dejaba de llorar y me decía “mamá, ¿estás bien?”.