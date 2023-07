El zasca de Iker Casillas a Gerard Piqué en la final de la Kings League: “Tiene que sonar el ‘Waka waka”

Cuestión de marketing o no, pero Gerard Piqué jugó con fuego en la final de la Kings League celebrada en el Wanda Metropolitano de Madrid. El futbolista y empresario decidió que la música de Shakira sonara durante el evento con una actuación de Manuel Turizo y no dudó en picarse y responder a las criticas contra su persona en la fiesta posterior. Eso sí, no tuvo más remedio que tomarse con humor el momento en el que Iker Casillas pidió al DJ que pinchara el ‘Waka waka’.